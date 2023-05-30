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«Мегафон» подал иск в суд ЕС об отмене санкций

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Мегафон» обратился в суд ЕС с требованием снять с компании санкции. Оператор подал соответствующий иск, ответчиком выступает Совет Евросоюза, пишет «Коммерсантъ».

«Мегафон» подал иск в суд ЕС об отмене санкций

В качестве аргумента «Мегафон» приводит ссылки на положения европейского законодательства. Истцы указывают, что Совет ЕС нарушил четыре такие нормы, когда принимал решения о санкциях против российского оператора.

В частности, представители компании указывают, что были нарушены права на защиту в суде. Также истцы заявили, что санкции были наложены без указания причин. Кроме того, по мнению истца, такие ограничения изначально незаконны, так как стали результатом ошибок в оценке деятельности «Мегафона». Также в исковом заявлении подчеркивается нарушение Советом ЕС принципа соразмерности.

Российский оператор попал под санкции ЕС в феврале 2023 года. Из-за ограничений компания не может получать товары двойного назначения. В апреле текущего года «Мегафон» попал уже под американские блокирующие санкции.

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

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