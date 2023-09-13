«Мегафон» зарегистрировал бизнес в Киргизии

«Мегафон» зарегистрировал представительство в Киргизской Республике, офис компании начнет работать в Бишкеке в октябре, говорится в сообщении оператора.
Основной фокус команды будет сосредоточен на реализации цифровых проектов для бизнеса и общества.
Директором представительства в Киргизии стал директор по национальным проектам «Мегафона» Александр Калошин. Он будет совмещать новую должность с работой над реализацией ИКТ-проектов в России.
Компания развивает ряд крупных проектов по цифровизации промышленности, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, социального сектора, медицины и добывающей отрасли. Для этого «Мегафон» задействует как технологии связи (NB-IoT, Private LTE, фиксированный интернет), так и промышленные стандарты и нормы индустрий, с которыми проводятся совместные проекты.
Компания планирует масштабировать этот опыт в Киргизии. До конца 2023 года «Мегафон» запустит ряд пилотных проектов в различных отраслях социального и индустриального порядка.
- Оператор уже реализует проект «МегаФон Экология», где в режиме реального времени проводит сбор и анализ данных о состоянии окружающей среды и передает их. Платформу опробовали в ряде городов России, а также внедрили в подсистемы экомониторинга «Безопасный город» в ХМАО, Коми, Удмуртии.
- При помощи этой же платформы в Камчатском крае разрабатывается контроль ключевых параметров водной среды Тихого океана, а в Нижегородской области — реки Волга. Цифровая система контроля воздуха внедрена в Узбекистане.
Фото на обложке: XanderSt /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Corporate Products Day 2023 — закрытая конференция для руководителей цифровой трансформации бизнеса
- 2 Экосистемы как новая продуктовая модель: как бизнесу создать ее с нуля
- 3 «У нас больше нет отдельной комнаты под архив»: как компания внедряла кадровый ЭДО
- 4 8 цифровых инструментов для ресторанного бизнеса
- 5 Десять трендов цифрового маркетинга на 2023 год
ВОЗМОЖНОСТИ
14 сентября 2023
15 сентября 2023
15 сентября 2023