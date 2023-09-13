«Мегафон» зарегистрировал бизнес в Киргизии

«Мегафон» зарегистрировал представительство в Киргизской Республике, офис компании начнет работать в Бишкеке в октябре, говорится в сообщении оператора.

Основной фокус команды будет сосредоточен на реализации цифровых проектов для бизнеса и общества.

Директором представительства в Киргизии стал директор по национальным проектам «Мегафона» Александр Калошин. Он будет совмещать новую должность с работой над реализацией ИКТ-проектов в России.

Компания развивает ряд крупных проектов по цифровизации промышленности, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, социального сектора, медицины и добывающей отрасли. Для этого «Мегафон» задействует как технологии связи (NB-IoT, Private LTE, фиксированный интернет), так и промышленные стандарты и нормы индустрий, с которыми проводятся совместные проекты.

Компания планирует масштабировать этот опыт в Киргизии. До конца 2023 года «Мегафон» запустит ряд пилотных проектов в различных отраслях социального и индустриального порядка.

Оператор уже реализует проект «МегаФон Экология», где в режиме реального времени проводит сбор и анализ данных о состоянии окружающей среды и передает их. Платформу опробовали в ряде городов России, а также внедрили в подсистемы экомониторинга «Безопасный город» в ХМАО, Коми, Удмуртии.

При помощи этой же платформы в Камчатском крае разрабатывается контроль ключевых параметров водной среды Тихого океана, а в Нижегородской области — реки Волга. Цифровая система контроля воздуха внедрена в Узбекистане.

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