Суд оштрафовал «Мегафон» на 1,2 млн рублей за подменные номера

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал «Мегафон» на 1,2 млн рублей. Штраф назначили за неисполнение федерального закона «О связи». Он обязывает операторов не пропускать в свою сеть звонки от абонентов из других стран, подменяющих номера на российские. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
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Суд рассмотрел два дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ и назначил штраф в размере 600 тыс. руб. по каждому делу. Нарушения выявила прокуратура Ломоносовского района Ленобласти при изучении уголовных дел по статьям о мошенничестве
В одном из случаев клиенту «Мегафона» поступил звонок из Франции с номера, содержащего код абонента «Вымпелкома» (8-906). Однако в последнем сообщили, что не фиксировали звонков с этого номера потерпевшему.
Ранее специалисты «Мошеловки» рассказывали, что при использовании метода подмены номеров с помощью IP-телефонии можно позвонить от лица любого абонента.
По их словам, обезопасить себя от использования своего номера для подмены, увы, нельзя, но можно доказать свою невиновность с помощью детализации. Достаточно запросить ее у оператора и предоставить, например, в банк, чтобы исключить себя из черных списков.
Фото на обложке: Tero Vesalainen /
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