Мошенники в России стали использовать подменные номера граждан

В последний месяц в «Мошеловку» стали жаловаться россияне, чьи номера используют мошенники для подмены. Этим гражданам перезванивают люди и говорят, что с их номера звонил «сотрудник банка», который пытался выведать персональную информацию для похищения средство со счета. При этом сами абоненты никому не звонили и не имеют отношения к мошенническим схемам.

Если перезвонить на номер, определяемый телефоном во время беседы, то ответит совршенно посторонний человек с другими особенностями речи или даже противоположного пола, утверждающий, что никаких звонков в последнее время он не совершал, пишут «Известия».

Специалисты по кибербезопасности сообщили, что при использовании метода подмены номеров с помощью IP-телефонии можно позвонить от лица любого абонента.

Эксперты также предупреждают, что обезопасить себя от использования своего номера для подмены, увы, нельзя, но можно доказать свою невиновность с помощью детализации. Достаточно запросить ее у оператора и предоставить, например, в банк, чтобы исключить себя из черных списков.

Власти вместе с операторами уже прорабатывают мероприятия по борьбе с подменой абонентских номеров. Минцифры курирует разработку антифродовой телефонной системы, которая будет отслеживать подмену номера при передаче вызова в сеть другого оператора.

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