«Мегафон» вложит 6 млрд рублей в исследование запуска интернет-связи с помощью спутников

«Мегафон» в ближайшие два года выделит 6 млрд рублей на исследования использования низкоорбитальных спутниковых систем для высокоскоростного интернета. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.

Проектом займется «дочка» компании — «Мегафон 1440». Ее возглавит Алексей Шелобков, который также сохранит должность управляющего директора компании Yadro (входит в «ИКС Холдинг» Алишера Усманова и его партнеров).

Перед новой компанией поставлена задача построить экономическую модель и технологическую базу для спутниковых систем, разработать прототипы оборудования и испытать их на Земле и в космосе на горизонте пяти лет.

Технология позволит предоставлять услуги высокоскоростного интернета не только в России, но и по всему миру, рассчитывают в «Мегафоне».

Создание спутниковой группировки для интернета в труднодоступных населенных пунктах входит в нацпрограмму «Цифровая экономика».

Среди крупнейших игроков, развивающих низкоорбитальные спутниковые системы, сейчас британская OneWeb (основана экс-менеджером Google Грегом Уайлером) и американская Starlink (принадлежит SpaceX Илона Маска). У Starlink уже более 800 спутников на орбите, в планах увеличение их числа до 12 тысяч. OneWeb вывела 73 спутника, в конце года планирует запустить еще 36.

Другие операторы связи также заинтересованы в интеграции со спутниковыми системами.