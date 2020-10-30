«Мегафон» вложит 6 млрд рублей в исследование запуска интернет-связи с помощью спутников

«Мегафон» в ближайшие два года выделит 6 млрд рублей на исследования использования низкоорбитальных спутниковых систем для высокоскоростного интернета. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
Проектом займется «дочка» компании — «Мегафон 1440». Ее возглавит Алексей Шелобков, который также сохранит должность управляющего директора компании Yadro (входит в «ИКС Холдинг» Алишера Усманова и его партнеров).
Перед новой компанией поставлена задача построить экономическую модель и технологическую базу для спутниковых систем, разработать прототипы оборудования и испытать их на Земле и в космосе на горизонте пяти лет.
Технология позволит предоставлять услуги высокоскоростного интернета не только в России, но и по всему миру, рассчитывают в «Мегафоне».
Создание спутниковой группировки для интернета в труднодоступных населенных пунктах входит в нацпрограмму «Цифровая экономика».
Среди крупнейших игроков, развивающих низкоорбитальные спутниковые системы, сейчас британская OneWeb (основана экс-менеджером Google Грегом Уайлером) и американская Starlink (принадлежит SpaceX Илона Маска). У Starlink уже более 800 спутников на орбите, в планах увеличение их числа до 12 тысяч. OneWeb вывела 73 спутника, в конце года планирует запустить еще 36.
Другие операторы связи также заинтересованы в интеграции со спутниковыми системами.
- Специалисты МТС привлечены в рабочую группу программы «Сфера». Она будет включать 640 спутников, запуск которых должен начаться с 2021 года. На финансирование проекта в бюджете на 2020–2022 годы заложено более 10 млрд рублей.
- В «Вымпелкоме» «изучают возможности» использования новых спутниковых сегментов для обеспечения связью клиентов, пишет «Ъ».
- Услуги спутниковой связи на удаленных территориях предоставляет «дочка» «Ростелекома» «РТКомм». В компании сообщили, что не планируют самостоятельно создавать низкоорбитальную спутниковую группировку, но считают направление перспективным, в частности, для пользователей, которым нужна связь в движении — например, в самолете, поезде или автомобиле.
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