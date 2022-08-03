МТС пожаловалась на «Мегафон» в ФАС из-за слогана «оператор № 1»

МТС пожаловалась на рекламный слоган «Мегафона» «оператор № 1» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. ФАС подтвердила обращение от МТС.

Рекламная кампания «Мегафона» стартовала в начале июля. Она, в частности, показывается на цифровых рекламных щитах в крупных городах России. Плакаты содержат призыв «Переходи на оператора № 1», он выполнен крупным белым шрифтом на зеленом фоне. Ниже на красной плашке меньшим шрифтом прописаны критерии — «по скорости и покрытию». Еще ниже дается пояснение мелким белым шрифтом о том, что эти критерии подтверждены исследованиями.

Представитель ФАС отметил, что закон о рекламе регламентирует использование слов со значением «лучший», «первый», «номер один» — они должны иметь подтверждение.

В случае «Мегафона» оно есть: компания приводит конкретные критерии сравнения — по скорости и покрытию. Утверждение основывается на исследованиях Fastest Mobile Network Speedtest Awards – 2022, Best Mobile Coverage Speedtest Awards – 2022, они доступны в открытых источниках.

Представитель «Мегафона» сообщил изданию, что компания пока не получила запросов по своей рекламе со стороны ФАС и настаивает на правомерности использования слогана.

Если антимонопольная служба признает рекламу «Мегафона» со слоганом «оператор № 1» ненадлежащей, компании грозит штраф до 500 тыс. рублей, сообщил член экспертного совета ФАС по рекламе Дмитрий Григорьев. Но критичнее для оператора может быть требование ФАС прекратить распространение рекламы — это повлечет дополнительные издержки.

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