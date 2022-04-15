«Мегафон» объединит онлайн-кинотеатр Start с «Мегафон ТВ»

«Мегафон» объявил об объединении онлайн-кинотеатра Start, которым владеет на 50%, с собственной видеоплатформой «Мегафон ТВ». Переход на новый формат произойдет в мае 2022 года, говорится в сообщении оператора.

Такое объединение — первый случай слияния двух крупных самостоятельных стриминг-сервисов на российском рынке. Объединенная платформа будет работать под брендом Start.

После слияния видеосервис представит новое контентное предложение: в рамках единой подписки будет по-прежнему выходить премьеры оригинальных проектов, запустится интернет-вещание широкого пакета телеканалов, а также вырастет предложение зарубежных фильмов и сериалов. В 2022 году пользователям предложат более 24 премьер собственного производства: новые сезоны сериалов «Вампиры средней полосы», «Медиатор», «Контейнер», «ИП Пирогова» и другие.

«Мегафон ТВ» будет поддерживаться для абонентов на протяжении всего года, текущим пользователям «Мегафон ТВ» обещают предложить выгодные условия для перехода на Start.

«Уже в момент приобретения нами доли в Start в 2020 году мы говорили о том, что оба продукта в портфеле компании комплементарны друг другу и у каждого из них есть своя уникальная аудитория. Мы готовы к объединению этих двух площадок в одну, чтобы дать максимальное удобство пользователям», – сообщил директор по стратегии и развитию бизнеса «Мегафона» Александр Соболев.

Start за счет объединения рассчитывает нарастить базу подписчиков и занять более значимое место на рынке, добавил гендиректор Start Дмитрий Гудумак.

Онлайн-кинотеатр Start в октябре 2017 года запустила компания «Yellow, Black and White». Инвестиции в проект составили 1 млрд рублей.

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