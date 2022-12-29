«Мегафон» купил 100% системного интегратора «Талмер»

«Мегафон» стал владельцем 100% системного интегратора ООО «Талмер», пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Сделка была закрыта 28 декабря, ее сумма не уточняется.

Компания «Талмер» занимается созданием и модернизацией центров обработки данных, сетевой инфраструктурой и информационной безопасностью. До перехода в «Мегафон» «Талмером» владел «Форпост», входящий в USM Telecom.

Как уточнили в пресс-службе оператора, покупка поставщика IT-решений является одной из сделок в рамках процесса реструктуризации активов.

«Мы приобретаем компании, связанные с телеком-направлением, и отказываемся от непрофильных», — отметили в «Мегафоне».

Условия сделки предполагают, что ООО «Талмер» сохраняет юридическую самостоятельность.

Это не первая сделка оператора, о которой стало известно в последние дни. Накануне сообщалось, что «Мегафон» приобрел разработчика аналитических сервисов на базе искусственного интеллекта oneFactor.

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