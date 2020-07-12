«Мегафон» запустил журнал о технологиях в бизнесе
«Мегафон» запустил собственное медиа Update — журнал, в котором рассказывается об использовании IT-инструментов в бизнесе и объясняется, как они работают. Об этом Rusbase сообщил представитель digital-агентства Red Collar (разработало сайт для Update).
«У проекта две основные задачи: помогать предпринимателям лучше разбираться в современных тенденциях в IT-сфере и продвигать "Мегафон" как крупного поставщика технологичных бизнес-услуг, а не просто оператора связи», — говорится в сообщении компании.
В блоге семь рубрик: «безопасность», «экономика и финансы», «маркетинг», «аналитика», «менеджмент и персонал», «новые технологии» и «законы».
На сайте предусмотрена возможность смены цветовой темы для комфортного восприятия текста.
В настоящее время наполнением контента на сайт занимается команда «Мегафона», но в будущем компания планирует привлекать сторонних авторов. Пользователей ждут новые медиа-форматы, например, ответ эксперта на вопрос читателя, видео и подкасты.
Фото: Unsplash
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