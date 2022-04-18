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«Мегафон» будет продавать подержанные смартфоны

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Мегафон» решил запустить продажу подержанных и восстановленных смартфонов. Их можно будет приобрести на сайте оператора. Это может принести компании до 5% ее доходов.

«Мегафон» будет продавать подержанные смартфоны

Новое направление бизнеса «Мегафон» будет развивать вместе с дочерней компанией Smart Bazar. В конце апреля оператор намерен начать скупать б/у смартфоны у населения. Новое направление запустят сначала в Москве и Подмосковье, пишут «Ведомости».

«Мегафон» у себя будет принимать, оценивать и выдавать мобильные устройства, а их анализом и восстановлением в сервисных центрах займется дочерняя компания оператора — Smart Bazar. Она сотрудничала по этому же направлению со «Связным», их партнерство останется неизменным.

В начале апреля «Яндекс. Маркет» запустил продажу поддержанных телефонов. Партнер компании должен проверить гаджеты, оценить их состояние и цену — она может быть на 60% ниже, чем у новой техники. В его обязанностях также предоставление гарантии на три месяца с бесплатным ремонтом или заменой товара. 

Эксперты заметили повышенный спрос на подержанную технику со стороны населения на фоне санкций. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин оценил рынок б/у техники в 3–3,5 млн штук в год, что составляет около 10% от всего рынка продаваемых в России смартфонов. 

Фото на обложке: Unsplash

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