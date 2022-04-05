«Яндекс.Маркет» стал продавать подержанные товары

На «Яндекс.Маркете» появились в продаже подержанные товары. Это поможет сервису заместить часть дефицитного ассортимента, пока устанавливаются новые каналы поставок и восстанавливаются логистические цепочки.
Партнер компании должен проверить гаджеты, оценить их состояние и цену — она может быть на 60% ниже, чем у новой техники. В его обязанностях также предоставление гарантии на три месяца с бесплатным ремонтом или заменой товара, пишут «Ведомости».
Продажа подержанных товаров поможет сервису привлечь новую аудиторию, например тех, кто привык покупать товары через «Авито», «Юлу» и другие площадки.
Пока «Яндекс.Маркет» продает только подержанные телефоны, в ближайшее время компания будет работать и с другими категориями — детскими и спортивными товарами, товарами для дома и ремонта.
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что проект для «Яндекс.Маркета», скорее всего, будет убыточным. По его словам, спрос на подержанную технику вырос из-за разрыва логистических цепочек, но он уже начал постепенно снижаться.
Рынок поддержанных смартфонов, по данным главы компании Forward Leasing Алексея Гурова, оценивается в 120 млрд рублей, а объем — 5-6 млн устройств в год.
Как сообщили RB.RU в пресс-службе «Яндекс.Маркета», сервис планирует запустить перепродажу товаров категории одежды и обуви в сотрудничестве с крупными resale-платформами. На маркетплейсе можно будет приобрести одежду, обувь и аксессуары разных брендов в премиум и люкс сегментах.
Фото на обложке: Ilyas Kalimullin /
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