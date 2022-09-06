«Мегафон» запустил обычные голосовые звонки через Wi-Fi по всей России

«Мегафон» внедрил оборудование для технологии Voice over WiFi во всех регионах страны. Она позволяет абонентам совершать и принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi везде, где проникновение сигнала сотовой сети затруднено, говорится в сообщении телеком-оператора.

Технология Voice over WiFi (VoWiFi) актуальна для новых жилых комплексов, где еще нет достаточного количества базовых станций для качественного покрытия сети, подвальных помещений и других труднодоступных для сотового сигнала местах, считает «Мегафон».

VoWiFi позволяет использовать любой Wi‑Fi‑роутер с доступом в интернет в качестве базовой станции и улучшает качество голосового вызова для абонента за счет использования современных речевых кодеков Enhanced Voice Service и WB-AMR.

Запуск VoWiFi «Мегафон» начал в 2020 году с Москвы.

Технология может работать более чем на 450 моделях смартфонов, в том числе Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme и других производителей. Чтобы использовать сервис, смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет, а в настройках устройства нужно активировать функцию VoWiFi.

Использование технологии не влияет на стоимость услуг, звонки расходуют минуты из пакетов по тарифу. Соединение возможно с абонентами любых операторов.

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