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«Мегафон» запустил обычные голосовые звонки через Wi-Fi по всей России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Мегафон» внедрил оборудование для технологии Voice over WiFi во всех регионах страны. Она позволяет абонентам совершать и принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi везде, где проникновение сигнала сотовой сети затруднено, говорится в сообщении телеком-оператора.

«Мегафон» запустил обычные голосовые звонки через Wi-Fi по всей России

Технология Voice over WiFi (VoWiFi) актуальна для новых жилых комплексов, где еще нет достаточного количества базовых станций для качественного покрытия сети, подвальных помещений и других труднодоступных для сотового сигнала местах, считает «Мегафон».

VoWiFi позволяет использовать любой Wi‑Fi‑роутер с доступом в интернет в качестве базовой станции и улучшает качество голосового вызова для абонента за счет использования современных речевых кодеков Enhanced Voice Service и WB-AMR.

Запуск VoWiFi «Мегафон» начал в 2020 году с Москвы.

Технология может работать более чем на 450 моделях смартфонов, в том числе Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme и других производителей. Чтобы использовать сервис, смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет, а в настройках устройства нужно активировать функцию VoWiFi.

Использование технологии не влияет на стоимость услуг, звонки расходуют минуты из пакетов по тарифу. Соединение возможно с абонентами любых операторов.

Фото на обложке: Unsplash

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