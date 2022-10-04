«Мегафон» и Yota объединят розничные сети

Телеком-операторы «Мегафон» и его «дочка» Yota объединят свои розничные сети до конца 2023 года.
Проект, как следует из сообщения «Мегафона», позволит «повысить эффективность розницы, на треть снизить расходы в развитие сети и увеличить трафик в салонах на 15%».
Представитель «Мегафона» не раскрыл сумму затрат на объединение сетей. Также в компании не уточнили, на сколько в итоге сократится или увеличится объединенная сеть.
«Несмотря на то, что у "Мегафона" и Yota как операторов связи принципиально разная аудитория в части потребления мобильных услуг, ее потребности в части сервиса и покупки электроники идентичны. <...> Объединение позволит сократить на треть расходы в развитие и предоставить абонентам двух операторов максимальные возможности в области клиентского сервиса», — сообщил операционный директор «Мегафона» Олег Телюков.
Проект предполагает как открытие новых салонов, так и объединение существующих. До конца 2023 года все собственные салоны и те, что работают по франшизе, будут функционировать в новом формате.
Первые три совместных кобрендинговых салона уже запущены в Нижнем Новгороде, Красногорске и Егорьевске.
Фото на обложке: XanderSt /
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