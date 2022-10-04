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«Мегафон» и Yota объединят розничные сети

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Телеком-операторы «Мегафон» и его «дочка» Yota объединят свои розничные сети до конца 2023 года.

«Мегафон» и Yota объединят розничные сети

Проект, как следует из сообщения «Мегафона», позволит «повысить эффективность розницы, на треть снизить расходы в развитие сети и увеличить трафик в салонах на 15%».

Представитель «Мегафона» не раскрыл сумму затрат на объединение сетей. Также в компании не уточнили, на сколько в итоге сократится или увеличится объединенная сеть.

«Несмотря на то, что у "Мегафона" и Yota как операторов связи принципиально разная аудитория в части потребления мобильных услуг, ее потребности в части сервиса и покупки электроники идентичны. <...>  Объединение позволит сократить на треть расходы в развитие и предоставить абонентам двух операторов максимальные возможности в области клиентского сервиса», — сообщил операционный директор «Мегафона» Олег Телюков.

Проект предполагает как открытие новых салонов, так и объединение существующих. До конца 2023 года все собственные салоны и те, что работают по франшизе, будут функционировать в новом формате.

Первые три совместных кобрендинговых салона уже запущены в Нижнем Новгороде, Красногорске и Егорьевске.

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock

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