«Мегамаркет» запустил продажи автомобилей

Маркетплейс «Мегамаркет» начал продавать автомобили. Сейчас услуга доступна для пользователей Москвы и Петербурга, в будущем ее распространят и на другие города, рассказали в пресс-службе.

Как отметили в компании, покупка машины в один клик доступна в разделе «Автотовары». Там будут представлены автомобили как российских, так и зарубежных марок. Оформить заказ и оплатить его можно в интерфейсе площадки, как и любой другой товар на маркетплейсе.

В пресс-службе уточнили, что сейчас на площадке можно приобрести машины таких брендов, как Haval, Land Rover, Hong, Zeekr. В будущем линейка будет расширяться. А благодаря сотрудничеству площаки с дилерами и«СберАвто» есть возможность оформить автокредит и trade in.

После оформления заказа с покупателем связывается менеджер, с которым можно обсудить детали доставки. Дилерский центр бесплатно доставит машину, а электронный паспорт направят на электронную почту клиента. После этого покупателю нужно лишь поставить машину на учет в Госавтоинспекцию.

В компании отмечают, что для пользователей покупка машины почти ничем не будет отличаться от привычного онлайн-шопинга: для приобретения автомобиля достаточно нажать кнопку «Купить».

Сейчас услуга доступна только в Москве и Санкт-Петербурге, в будущем география будет расширена.

Также в компании анонсировали заказ автомобилей по схеме «Закажи и забери». Пользователь сможет забронировать понравившуюся машину в выбранном дилерском центре.

Ранее онлайн-продажи автомобилей запустил маркетплейс Ozon.

Фото на обложке: Yeti studio / Shutterstock