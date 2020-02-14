Megogo проведет собственный киберспортивный турнир CS:Gо Megogo Open

Видеосервис Megogo при поддержке сети компьютерных клубов Ctrl Play объявил о старте киберспортивного турнира по Counter-Strike: Global Offensive. Призовой фонд составит 400 тысяч рублей. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе сервиса.

Все отборочные этапы пройдут по системе Single Elimination с матчами формата Bo1 (до одной победы). Групповая стадия пройдет по системе GSL с форматом матчей Bo1.



В плей-офф выйдут по две команды из каждой группы. Полуфиналы играются в формате Single Elimination Bo3 (до двух побед), а финал — Bo5 (до трёх побед).

Организацию и трансляцию турнира взяла на себя сеть компьютерных клубов CTRL Play. Комментировать будут блогер Иван h0kkaido Жестков и вице-чемпион Кубка России Никита Coldstar Морозов.

Дайджесты, отчеты о проведении отборочных, трансляции плей-офф и финала (с 9 марта) будут доступны на Megogo.



