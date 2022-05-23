Соцсеть для управления сообществами Memfer экс-менеджера «Сибура» привлекла 10 млн рублей

Соцсеть для управления сообществами Memfer экс-менеджера «Сибура» закрыла инвестиционный раунд на 10 млн рублей. Средства, которые привлекли от бизнес-ангелов, направят на создание первой версии платформы.
О привлечении финансирования RB рассказал представитель Memfer.
Социальная сеть Memfer подразумевает собой платформу для управления различными сообществами, например, спортивными и университетскими клубами, родительскими чатами. По сути, платформа – это переосмысление традиционных пабликов и чатов для конкретных целей сообществ, отметили в Memfer.
Сервис будет полезен тем, кому нужна удобная платформа для связи, планирования совместных действий и сбора денег для мероприятий, проектов, уточнили в компании.
«Мы стремимся к тому, чтобы платформа практически ни в чем не ограничивала пользователей, предоставляя как можно больше возможностей для создания и поддержки локальных сообществ», – подчеркнул основатель Memfer Маирбек Хостикоев.
Хостикоев добавил, что одной из ключевых аудиторий компания видит университетские сообщества. Запустить платформу Memfer планирует в ноябре текущего года.
В мае 2021 года RB рассказывал о запуске Хостикоевым платформу для взаимодействия стартапов и корпораций «Ресурсы будущего».
Фото на обложке: Nobody_man /
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