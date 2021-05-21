Экс-менеджер «Сибура» запустил платформу для взаимодействия стартапов и корпораций

Бывший менеджер компании «Сибур» Маирбек Хостикоев, работавший в департаменте диджитализации, запустил новую платформу для взаимодействия стартапов и корпораций «Ресурсы будущего».

«Ресурсы будущего» — платформа-катализатор наукоёмких стартапов, «единое окно возможностей для небольших технологических компаний», рассказали RB.RU в пресс-службе платформы. Она поможет стартапам доработать продукт под требования крупных корпораций и компаний с госучастием, пройти пилотные испытания и внутренние процессы согласований и получить контракты на внедрение.

«Ресурсы будущего» формируют экспертный совет: привлекают к доработке продукта отраслевых экспертов, инвесторов и при необходимости — узких специалистов. Как заявляют представители платформы, уже идёт проработка взаимодействия с РЖД, а также другими корпорациями и ведомствами.

Основатель платформы «Ресурсы будущего» — Маирбек Хостикоев. До 2020 года он работал в департаменте диджитализации компании «Сибур», пока не решил сконцентрироваться на идее сделать собственный интегратор, который станет мостом между стартапами и корпорациями.

Хостикоев собрал пул заинтересованных корпораций и стартапов и начал готовить первые сделки, однако столкнулся с проблемой: для внедрения нужно провести пилот, но корпорации не финансируют испытания и не дают гарантий внедрений, у стартапов же на пилоты денег нет. Хостикоев выяснил, что эта проблема — системная для рынка.

Главная задача «Ресурсов будущего» — преодоление этого разрыва, отметили представители платформы. Она поможет стартапу доработать продукт и даст финансирование на проведение пилотных испытаний. KPI для стартапа по итогам катализатора — реальные внедрения и продажи.

Плтаформа была запущена в октябре 2020 года, с февраля 2021 «Ресурсы будущего» работают в активном режиме.

Обучающих программ и бюрократических процедур в катализаторе не будет. Фокус — на прямую работу с лицами, принимающими решения внутри корпорации, и доработку своего продукта.

Фактически «Ресурсы будущего» выступают переводчиком между корпорацией и стартапом на всех уровнях: помогают сформировать единое понимание требований к продукту, перевести эти требования на инженерный язык и реализовать в конечном продукте. Это помогает стартапу и корпорации общаться на одном языке, выстраивать эффективную работу и получать реальный результат.

На данный момент выстроена воронка, благодаря которой продукты, близкие к готовности, можно быстро запускать в работу, дорабатывать под задачи корпораций и отправлять на тестовые испытания:

1-2 недели: собрана проектная команда, выявлены продуктовые гипотезы, согласованы тестовые испытания;

1-6 месяцев: проведены тестовые испытания, которые позволяют защитить свое решение и получить полноценный контракт с корпорацией;

6-9 месяцев: запуск и масштабирование продукта в рамках корпорации.

Сейчас «Ресурсы будущего работают» с набором из 5 стартапов для одной из сырьевых компаний. Также платформа готовит 7 стартапов в рамках проработки соглашения с РЖД.

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