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ФАС, IT-компании и маркетплейсы подписали меморандум об открытости цифровых рынков

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ФАС, крупнейшие IT-компании России, маркетплейсы и другие предприятия подписали меморандум об открытости цифровых рынков. Он в частности подразумевает то, что подписавшиеся будут объяснять, как происходит ранжирование в поиске на их ресурсах.

ФАС, IT-компании и маркетплейсы подписали меморандум об открытости цифровых рынков

О подписании принципов взаимодействия участников цифровых рынков сообщается в официальном telegram-канале Федеральной антимонопольной службы России.

Меморандум об открытости цифровых рынков подписали руководитель ФАС Максим Шаскольский, Ассоциация компаний-интернет-торговли, «Сбер», «Руссофт», «1С», «Циан», «Авито», VK, «Яндекс», Lamoda, Aliexpress, Wildberries, Ozon. К меморандуму могут присоединиться и другие компании.

Меморандум содержит принципы честного поведения на рынке в рамках развития конкуренции и соблюдения российского законодательства. Среди них можно отметить нейтральность отношения к конкурентам, недопущение сомнительных формулировок в правилах работы платформ, обеспечение свободного доступа к информации о том, как происходит ранжирование в поиске.

Документ по сути является инструментом саморегулирования рынков. Подписавшие меморандум компании будут добровольно соблюдать описанные в нем принципы, которые в частности могут быть связаны с претензиями антимонопольщиков, например, как дело ФАС и «Яндекса» о «колдунщиках».

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Фото на обложке: Kseniia Mnasina / Shutterstock

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