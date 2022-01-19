«Яндекс» исполнил требования ФАС по делу о «колдунщиках» – стороны заключили мировое соглашение

Дело о «колдунщиках» в отношении «Яндекса» закрыто – в ФАС заявили, что подписали с компанией мировое соглашение. «Яндекс» исполнил требования антимонопольной службы и устранил все факторы дискриминации, о которых говорили заявители.

Все стороны по делу о «колдунщиках» «Яндекса» заключили мировое соглашение, которое утвердил Арбитражный суд Москвы, сообщила в ФАС.

«Яндекс» выполнил все требования, которые к нему выдвинули в Федеральной антимонопольной службе. Это подтвердили и заявители по делу – факторы дискриминации в поисковой выдаче были устранены.

В 2020 году несколько компаний, в числе которых Wildberries, Avito, 2ГИС, пожаловались в ФАС на то, что поисковая система «Яндекса» преимущественно продвигает именно свои сервисы с помощью инструменты «колдунщики». Компанию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

18 января «Яндекс» подписал мировое соглашение с заявителями по делу о «колдунщиках», но тогда сообщалось, что пойти на мировую с ФАС пока не удалось.

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