«Яндекс» исполнил требования ФАС по делу о «колдунщиках» – стороны заключили мировое соглашение

Дело о «колдунщиках» в отношении «Яндекса» закрыто – в ФАС заявили, что подписали с компанией мировое соглашение. «Яндекс» исполнил требования антимонопольной службы и устранил все факторы дискриминации, о которых говорили заявители.
Все стороны по делу о «колдунщиках» «Яндекса» заключили мировое соглашение, которое утвердил Арбитражный суд Москвы, сообщила в ФАС.
«Яндекс» выполнил все требования, которые к нему выдвинули в Федеральной антимонопольной службе. Это подтвердили и заявители по делу – факторы дискриминации в поисковой выдаче были устранены.
В 2020 году несколько компаний, в числе которых Wildberries, Avito, 2ГИС, пожаловались в ФАС на то, что поисковая система «Яндекса» преимущественно продвигает именно свои сервисы с помощью инструменты «колдунщики». Компанию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.
18 января «Яндекс» подписал мировое соглашение с заявителями по делу о «колдунщиках», но тогда сообщалось, что пойти на мировую с ФАС пока не удалось.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Kapustin Igor /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Яндекс» договорился о мировом соглашении по делу о «колдунщиках»
- 2 «Яндекс» начал принимать заявки на четвертую премию имени сооснователя компании Ильи Сегаловича
- 3 «Яндекс» купил рекламную платформу для небольших агентств и малого бизнеса eLama
- 4 «Яндекс» купит сервис для музыкантов BandLink
- 5 «Яндекс», «Сириус» и университеты откроют образовательную программу по искусственному интеллекту
ВОЗМОЖНОСТИ
19 января 2022
20 января 2022
20 января 2022