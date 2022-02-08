«Кассир.ру» решил оспорить в суде мировое соглашение по «колдунщикам»

Билетный оператор «Кассир.ру» решил оспорить в суде заключение мирового соглашения с «Яндексом» по антимонопольному делу о «колдунщиках». Компания считает, что документ не учитывает ее интересы и может нарушать законодательство.

Кассационную жалобу компания направила в Московский арбитражный суд, пишет «Коммерсантъ».

«Кассир.ру» счел незаконным вынесенное 19 января определение суда. В компании уверены, что оно подлежит отмене по основаниям, «которые будут сформулированы после ознакомления с определением суда в окончательной форме».

«Мы делаем все возможное, чтобы нашу позицию услышали в "Яндексе" и нашли силы признать справедливость требований», — сказал гендиректор оператора Евгений Филькенштейн.

Руководитель антимонопольной практики ЕПАМ Наталья Коростелева сказала, что защита частных интересов оператора не входит в компетенцию ФАС, а все вопросы общерыночного характера соглашение урегулировало. Однако другие юристы допускают, что кассация компании будет успешной, так как соглашение должно учитывать права всех третьих лиц.

В 2020 году ivi, Avito, Циан, Profi.ru и «Туту.ру» пожаловались в ФАС на злоупотребление «Яндексом» доминирующим положением в поисковой выдаче и преимущественное продвижение его сервисов с помощью специнструмента «колдунщики».

Зимой 2021 года служба обязала «Яндекс» в течение месяца прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске, но компания отказалась. Позднее ФАС завела дело.

В январе 2022 года «Яндекс» заключил мировое соглашение с Avito, Wildberries, Profi.ru, «2ГИС» и другими. В рамках соглашения «Яндекс» выплатит 1,5 млрд рублей Российскому фонду развития информационных технологий.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!