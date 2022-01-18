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«Яндекс» договорился о мировом соглашении по делу о «колдунщиках»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс» заключил мировое соглашение с Avito, Wildberries, Profi.ru, «2ГИС» и другими по делу о «колдунщиках». С ФАС мирного урегулирования достичь пока не удалось.

«Яндекс» договорился о мировом соглашении по делу о «колдунщиках»

В рамках соглашения «Яндекс» выплатит 1,5 млрд рублей «Российскому фонду развития информационных технологий», сообщили источники «Интерфакса». Представитель «Яндекса» не стал комментировать эту информацию.

Кроме того, корпорация обязана разработать и опубликовать политику непредвзятости поиска, технические требования и условия подключения к партнерской интеграции.

В 2020 году ряд компания пожаловались в ФАС на злоупотребление «Яндексом» доминирующим положением в поисковой выдаче и преимущественное продвижение его сервисов с помощью специнструмента «колдунщики». Зимой 2021 года служба обязала «Яндекс» в течение месяца прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске, но компания отказалась. Позднее ФАС завела дело.

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Фото на обложке: FellowNeko / Shutterstock

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