«Яндекс» заключил мировое соглашение с Avito, Wildberries, Profi.ru, «2ГИС» и другими по делу о «колдунщиках». С ФАС мирного урегулирования достичь пока не удалось.

«Яндекс» договорился о мировом соглашении по делу о «колдунщиках»