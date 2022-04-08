«Кассир.ру» снова обжаловал мировое соглашение с «Яндексом» по «колдунщикам»

Билетный оператор «Кассир.ру» повторно подал в суд кассационную жалобу на мировое соглашение между«Яндексом», коалицией интернет-компаний и ФАС по делу о так называемых «колдунщиках». В первый раз суд жалобу отклонил из-за недостатка аргументов.

В новом обращении оператор сообщил, что его в одностороннем порядке исключили из соглашения, а ФАС уклонилась от своих обязанностей. Первое заседание пройдет 26 апреля, передает «Коммерсантъ».

Претензии оператора связаны больше с кнопкой покупки билетов через «Яндекс.Афишу», появляющейся при поиске культурных заведений, объяснил основной бенефициар компании Евгений Финкельштейн (85%). Такой виджет отображается в том числе в непоисковых сервисах «Яндекса», например в «Навигаторе».

Филькенштейн сообщил, что его не устраивает практика «Яндекса» привлекать других в свои агрегаторы, а затем создавать на их основе собственные сервисы. «Мы бы не предоставили "Яндексу" билеты, если бы знали, что он введет нас в заблуждение»,— сказал он.

В «Яндексе» удивились повторной жалобе «Кассира.ру» и не согласны с ее доводами. В компании заявили, что с лета прошлого года приглашали «Кассира.ру» к диалогу, но оператор решил «выйти из мирового соглашения по собственному немотивированному решению».

В 2020 году ivi, Avito, Циан, Profi.ru и «Туту.ру» пожаловались в ФАС на злоупотребление «Яндексом» доминирующим положением в поисковой выдаче и преимущественное продвижение его сервисов с помощью специнструмента «колдунщики».

Зимой 2021 года служба обязала «Яндекс» в течение месяца прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске, но компания отказалась. Позднее ФАС завела дело.

В январе 2022 года «Яндекс» заключил мировое соглашение с Avito, Wildberries, Profi.ru, «2ГИС» и другими. В рамках соглашения «Яндекс» выплатит 1,5 млрд рублей Российскому фонду развития информационных технологий.

В феврале «Кассир.ру» решил оспорить в суде заключение мирового соглашения с «Яндексом». Оператор был уверен, что документ не учитывает ее интересы и может нарушать законодательство.

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