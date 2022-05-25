ФАС закрыла дело в отношении «Яндекса» о так называемых «колдунщиках» — небольших виджетах сервисов компании, которые «Яндекс» размещал в поисковой выдаче выше сайтов конкурентов, пишет газета «Ведомостям» со ссылкой на представителя регулятора.

ФАС закрыла дело в отношении «Яндекса» о так называемых «колдунщиках»