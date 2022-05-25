ФАС закрыла дело в отношении «Яндекса» о так называемых «колдунщиках» — небольших виджетах сервисов компании, которые «Яндекс» размещал в поисковой выдаче выше сайтов конкурентов, пишет газета «Ведомостям» со ссылкой на представителя регулятора.
С жалобами в ФАС ранее обращалась коалиция сервисов, включая Ivi, «Авито», ЦИАН, Wildberries и других.
В начале 2022 года ФАС, «Яндекс» и компании, которые стали инициаторами разбирательства, заключили мировое соглашение, его утвердил Арбитражный суд Москвы.
Конфликт ФАС, «Яндекса» и коалиции сервисов длится с лета 2020 года — тогда компании обратились в ФАС с жалобой на действия «Яндекса». Из-за «колдунщиков» компании теряли трафик и были вынуждены тратить больше ресурсов на продвижение своих сервисов. Антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Яндекса», интернет-компании грозил штраф более 4 млрд рублей.
«Ведется продуктивная работа по интеграции десятков партнеров в поиск "Яндекса"», — так газете прокомментировал заявление ФАС представитель компании.
Участники коалиции, обращавшиеся в ФАС, как сообщается, «позитивно оценивают» исход дела.
Одним из условий мирового соглашения стало условие, согласно которому «Яндекс» вложит 1,5 млрд рублей в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Эти средства должны будут направить на продвижение российских сервисов.
«Сейчас вместе с Фондом мы завершаем подготовительный процесс. Программа может стартовать в ближайшее время», — отметил представитель «Яндекса».
Фото на обложке: Ascannio /
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