ivi, Avito и другие онлайн-сервисы пожаловались на «Яндекс» в ФАС

Онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС и Zoon пожаловались на «Яндекс» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Об этом пишет «Коммерсантъ», в распоряжении которого оказалась жалоба компаний.

Как пишет издание, в ФАС подтвердили получение жалобы и отметили, что рассмотрят ее в установленном порядке.

Претензии онлайн-сервисов вызвал специальный виджет «Яндекса» в поисковой выдаче — «колдунщик». Он позволяет пользователям искать билеты, квартиры, объявления и другие товары без перехода на отдельную страницу. Авторы жалобы говорят, что к виджету допущены только сервисы «Яндекса».

Пример «колдунщиков»: по запросу «как добраться ло Москвы» поисковик показывает на первых позициях сервисы «Яндекс Карты» и «Яндекс Путешествия»

Инструмент обходит общие правила ранжирования в поиске, не показывает наиболее релевантный запросу ответ и явно привлекает внимание пользователя, указывают интернет-сервисы. Таким образом, «колдунщики» уводят пользователя на сервисы «Яндекса», а конкуренты, по их словам, теряют трафик и вынуждены больше тратить на продвижение.

Обращение к регулятору онлайн-сервисы объяснили тем, что позиция «Яндекса» исключила «переговорный способ разрешения конфликта».

В пресс-службе «Яндекса» называют подобные «интерактивные ответы» мировым отраслевым стандартом. Они не имеют преимуществ перед органической выдачей и не закреплены на первых позициях по умолчанию, настаивают в компании.

В начале июля Avito, ЦИАН, «Профи.ру», 2ГИС и ivi потребовали от «Яндекса» равного доступа к интерактивным ответам на запросы пользователей. В «Яндексе» тогда пояснили, что поисковик не понижает позиций других компаний в выдаче, а интерактивные ответы появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на запрос пользователей,

Впервые на «Яндекс» в ФАС пожаловался сервис «Кассир.ру» — в прошлом году. «Яндекс» в ответ представил новый рекламный формат, визуально напоминающий «колдунщики». Однако, по словам поисковика, не все захотели работать с новым форматом — «возможно, потому, что новые решения требуют от них технических доработок», считают в «Яндексе».

В пресс-службе «Яндекса» добавили, что компания готова продолжить дискуссию и надеется, что ее сервисы смогут рекламироваться на сайтах Avito, 2ГИС, ivi, «Кассир.ру» и других. Как пояснили в компании, «некоторые авторы обращения» запрещают размещение конкурентов на своих площадках.

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