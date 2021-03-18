«Туту.ру», ivi, SkyEng: двадцать российских компаний поддержали протест против «Яндекса»

Российские онлайн-сервисы подписали открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность злоупотреблением доминирующим положением на рынке поиска со стороны «Яндекса». Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе сервиса путешествий «Туту.ру».

Среди подписантов — «Авито», «Циан», SkyEng, «Туту.ру», «ЯКласс», Profi.ru, «2ГИС», YouDo.com и другие компании, а также ассоциация «Интернет-видео», которая объединяет видеосервисы ivi, OKKO, MEGOGO, Start, Amediateka и ViP Viasat Play.

Первую жалобу на «Яндекс» написали восемь интернет-сервисов в августе 2020 года. По их мнению, поисковик манипулирует результатами поисковой выдачи для продвижения собственных сервисов из смежных с поиском рынков. В ответ в феврале 2021 года ФАС вынесла предупреждение «Яндексу» и потребовала прекратить предоставлять преимущество своим сервисам и обязала каждые 10 дней информировать о предпринятых мерах.

На исполнение требования был дан месяц, но, как говорится в сообщении, ситуация не изменилась. Теперь претензии к поисковику поддержали уже двадцать ИТ-компаний.

«“Колдунщики” – основной инструмент дискриминации в сети – всё так же «работают» только на «Яндекс». Равного доступа к ним как не было, так и нет. Мировые ИТ-гиганты уже скорректировали свои действия после подобных решений регуляторов, и «Яндекс» должен выполнить требование ФАС в полном объеме», – заявил Игорь Наймушин, исполнительный директор ИТ-коалиции, которая объединяет ряд цифровых компаний, включая «Авито», «Дром», «Туту.ру», «Циан», ivi, Profi.ru, Zoon.ru, «2ГИС».

По мнению выступивших против поисковика сервисов, интерактивные привлекательно оформленные ответы на запросы пользователей («колдунщики») искусственно улучшают показатели связанных с «Яндексом» сервисов. Это и «рождает неравную конкуренцию», ограничивая право пользователей в выборе нужного ему сервиса.

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Фото: XanderSt / Shutterstock