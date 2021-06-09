«Яндекс» подал в суд на ФАС из-за возбужденного ведомством дела о «колдунщиках». Несколько крупных российских компаний ранее пожаловались антимонопольщикам, что IT-гигант ущемляет их интересы в поисковой выдаче.
«Яндекс» намерен оспорить факт возбуждения антимонопольного дела, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Заявление подано 9 июня, но пока не принято судом к рассмотрению.
13 апреля Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении «Яндекса» административное дело из-за того, что «Яндекс» не удовлетворил их предупреждению об отмене дискриминации сторонних компаний в поисковой выдаче.
Жалобу на это ранее подали несколько российских компаний, в числе которых Avito, ivi, «Туту.ру», ЦИАН, 2ГИС. В компаниях говорили, что колдунщики «Яндекса» ущемляют их интересы в поисковой выдаче.
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