В России законодательно урегулируют деятельность блогеров и коучей

В Госдуме готовят поправки, которые законодательно урегулируют деятельность блогеров, интернет-коучей и инфоцыган.
Первоочередная задача — ввести нормативное определение такой деятельности, сообщается в письме руководителя «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олега Павлова в комитет ГД по информполитике, на которое ссылаются «Известия».
Также до заключения договора авторов различных онлайн-программ планируют обязать раскрывать такие сведения, как реквизиты и контактные данные.
Кроме того, инфобизнесмены должны будут предоставлять исчерпывающую и достоверную информацию о своей деятельности, реалистичности достижения целей, о которых говорится в курсе, и воздерживаться от необоснованных гарантий.
Также в ОПИ предлагают предусмотреть правила заключения, исполнения и расторжения договоров, а также разрешения спорных ситуаций, чтобы обеспечить правовую защиту потребителей.
Источник издания, близкий к Совету по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, отметил, что сейчас информационный бизнес находится в серой зоне регулирования, из-за этого число злоупотреблений и нарушений прав потребителей растет.
Фото на обложке: Unsplash
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