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На бывшем предприятии Mercedes в Есипово будут выпускать машины под брендом Maxeed

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Бывший завод Mercedes в подмосковном Есипово будет выпускать машины под брендом Maxeed. Ранее «Автодом», которому в 2023 году перешли активы немецкого автоконцерна, анонсировал запуск производства автомобилей под собственным брендом.

На бывшем предприятии Mercedes в Есипово будут выпускать машины под брендом Maxeed

Как рассказали РБК источники, знакомые с деталями проекта, новый бренд будет называться Maxeed.

Как сообщил собеседник издания, ожидаемый объем производства — 120 тыс. машин в год. Он добавил, что машиныкомплекты уже завезли. Сначала запустят выпуск моделей с двигателем внутреннего сгорания, затем гибридные авто, после чего наладят производство электрокаров.

Ранее генеральный директор «Автодома» Андрей Ольховский анонсировал запуск производства машин под собственным брендом на освободившихся мощностях в Есипово. По его словам, всего на рынок планируется вывести до восьми моделей.

Фото на обложке: Jenson / Shutterstock

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