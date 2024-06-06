Бывший завод Mercedes в подмосковном Есипово будет выпускать машины под брендом Maxeed. Ранее «Автодом», которому в 2023 году перешли активы немецкого автоконцерна, анонсировал запуск производства автомобилей под собственным брендом.

На бывшем предприятии Mercedes в Есипово будут выпускать машины под брендом Maxeed