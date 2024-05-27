«Автодом» будет выпускать на бывшем заводе Mercedes машины под собственной маркой

Отечественный автодилер «Автодом», выкупивший завод Mercedes в Есипово в Подмосковье, начнет выпускать машины под собственной маркой. Планами компании с РБК поделился генеральный директор «Автодома» Андрей Ольховский.
Как рассказал Ольховский, компания намерена вывести на рынок до восьми моделей автомобилей.
«На сегодняшний день мы точно планируем запуск одного бренда, а дальнейшие действия будут зависеть и от продаж, и от загрузки мощностей предприятия, и от партнеров, которых мы продолжим привлекать в развитие нашего проекта», — отметил генеральный директор «Автодома».
Ольховский также рассказал, что на выкупленном заводе уже прошли работы по перезапуску мощностей, сейчас на предприятии производится тестовая сборка машин. На ближайшее время намечены экспертизы и оформление документов для запуска продаж.
Уже в 2024 году планируется подписать договоры с будущими дилерами. До конца 2025 года компания намерена начать вводить в производство новые модели, а мощности предприятия собираются нарастить втрое. Также «Автодом» займется локализацией производства части комплектующих.
«Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz в апреле 2023 года. До этого, в конце 2022 года, автодилер анонсировал IPO на Московской бирже. Тогда провести размещение планировалось в 2023-2024 годах, однако позднее компания сдвинула сроки IPO на 2025 год.
Фото на обложке: Jasen Wright /
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