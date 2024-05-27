Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Автодом» будет выпускать на бывшем заводе Mercedes машины под собственной маркой

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Отечественный автодилер «Автодом», выкупивший завод Mercedes в Есипово в Подмосковье, начнет выпускать машины под собственной маркой. Планами компании с РБК поделился генеральный директор «Автодома» Андрей Ольховский.

«Автодом» будет выпускать на бывшем заводе Mercedes машины под собственной маркой

Как рассказал Ольховский, компания намерена вывести на рынок до восьми моделей автомобилей.

«На сегодняшний день мы точно планируем запуск одного бренда, а дальнейшие действия будут зависеть и от продаж, и от загрузки мощностей предприятия, и от партнеров, которых мы продолжим привлекать в развитие нашего проекта», — отметил генеральный директор «Автодома».

Ольховский также рассказал, что на выкупленном заводе уже прошли работы по перезапуску мощностей, сейчас на предприятии производится тестовая сборка машин. На ближайшее время намечены экспертизы и оформление документов для запуска продаж.

Уже в 2024 году планируется подписать договоры с будущими дилерами. До конца 2025 года компания намерена начать вводить в производство новые модели, а мощности предприятия собираются нарастить втрое. Также «Автодом» займется локализацией производства части комплектующих.

«Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz в апреле 2023 года. До этого, в конце 2022 года, автодилер анонсировал IPO на Московской бирже. Тогда провести размещение планировалось в 2023-2024 годах, однако позднее компания сдвинула сроки IPO на 2025 год.

Фото на обложке: Jasen Wright / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Навороченные и незамысловатые: как выглядят автомобили богатейших айтишников мира
  2. 2 Дилеры стали отказываться от «серых» машин, «Всеинструменты.ру» собирается на IPO: главное 27 мая
  3. 3 Российские дилеры стали отказываться от ввоза авто по параллельному импорту
  4. 4 США предупредили банки Европы об «очень больших рисках» из-за их работы России
  5. 5 В G7 заявили о желании продолжать давить на Россию санкциями

ВОЗМОЖНОСТИ

27 мая 2024

Южный ИТ-парк

27 мая 2024

Venture Games

27 мая 2024

Поддержка будет

Все ВОЗМОЖНОСТИ