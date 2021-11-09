Владелец сети «Красное & Белое» отложил IPO «в связи со сложившимися рыночными условиями»

Компания 3 ноября 2021 года объявила ценовой диапазон планируемого IPO на уровне $6-6,5 за GDR. Таким образом, ожидаемая рыночная капитализация Mercury Retail могла достичь $13 млрд. Ожидалось, что книгу заявок закроют 9 ноября, а торги акциями начнутся 10 ноября 2021 года под тикером MRHL.

О том, что размещение может не состояться, ранее сообщил Forbes со ссылкой на источники. Управляющие, участвующие в размещении, посчитали оценку, на которую рассчитывал алкогольный ритейлер, чрезмерно завышенной.

Mercury Retail стала второй российской компанией, отложившей IPO за последние дни. Ранее о переносе IPO сообщил «Делимобиль». В компании также объяснили перенос сроков «рыночными условиями». Однако, по данным Forbes, реальной причиной переноса стал «плохой спрос» во время сбора заявок от потенциальных участников IPO.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!