Владелец сети «Красное & Белое» отложил IPO «в связи со сложившимися рыночными условиями»

Mercury Retail, управляющая сетями «Красное & Белое» и «Бристоль» сообщила о решении отложить IPO в преддверии начала торгов акциями на Московской бирже.
Mercury Retail Holding PLC объявила о решении отложить планируемое на Московской бирже IPO «в связи со сложившимися рыночными условиями», говорится в сообщении компании.
Компания 3 ноября 2021 года объявила ценовой диапазон планируемого IPO на уровне $6-6,5 за GDR. Таким образом, ожидаемая рыночная капитализация Mercury Retail могла достичь $13 млрд. Ожидалось, что книгу заявок закроют 9 ноября, а торги акциями начнутся 10 ноября 2021 года под тикером MRHL.
О том, что размещение может не состояться, ранее сообщил Forbes со ссылкой на источники. Управляющие, участвующие в размещении, посчитали оценку, на которую рассчитывал алкогольный ритейлер, чрезмерно завышенной.
Mercury Retail стала второй российской компанией, отложившей IPO за последние дни. Ранее о переносе IPO сообщил «Делимобиль». В компании также объяснили перенос сроков «рыночными условиями». Однако, по данным Forbes, реальной причиной переноса стал «плохой спрос» во время сбора заявок от потенциальных участников IPO.
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Фото на обложке: Sozina Kseniia /
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