Владелец сети «Красное & Белое» планирует привлечь на IPO до $1,3 млрд

Предварительный ценовой диапазон установлен на уровне от $6 США до $6,5 за одну глобальную депозитарную расписку (ГДР). Таким образом, ожидаемая рыночная капитализация Mercury Retail составит от $12 млрд до $13 млрд. Окончательная цена предложения будет установлена после окончания формирования книги заявок, которое начнется сегодня и, как ожидается, завершится приблизительно 9 ноября 2021 года.

В ходе IPO будет размещено 200 млн ГДР, каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию Mercury Retail. Исходя из ценового диапазона, компания планирует привлечь от $1,2 млрд до $1,3 млрд.

Ожидается, что торги на Московской бирже начнутся приблизительно 10 ноября 2021 года под тикером MRHL. В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров в рамках IPO выступают BofA Securities, J.P. Morgan, SberCIB и «ВТБ Капитал». В качестве совместных букраннеров также выступают «Газпромбанк» и Renaissance Capital.

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