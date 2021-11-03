Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Владелец сети «Красное & Белое» планирует привлечь на IPO до $1,3 млрд

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Mercury Retail, управляющая сетями «Красное & Белое» и «Бристоль», объявила предварительный ценовой диапазон первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже. Компания намерена привлечь $1,2-1,3 млрд.

Владелец сети «Красное & Белое» планирует привлечь на IPO до $1,3 млрд

Предварительный ценовой диапазон установлен на уровне от $6 США до $6,5 за одну глобальную депозитарную расписку (ГДР). Таким образом, ожидаемая рыночная капитализация Mercury Retail составит от $12 млрд до $13 млрд. Окончательная цена предложения будет установлена после окончания формирования книги заявок, которое начнется сегодня и, как ожидается, завершится приблизительно 9 ноября 2021 года.

В ходе IPO будет размещено 200 млн ГДР, каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию Mercury Retail. Исходя из ценового диапазона, компания планирует привлечь от $1,2 млрд до $1,3 млрд.

Ожидается, что торги на Московской бирже начнутся приблизительно 10 ноября 2021 года под тикером MRHL. В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров в рамках IPO выступают BofA Securities, J.P. Morgan, SberCIB и «ВТБ Капитал». В качестве совместных букраннеров также выступают «Газпромбанк» и Renaissance Capital.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Dmitri Kalvan / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Акции Tesla рухнули после твита Илона Маска о контракте с Hertz
  2. 2 Itiviti Group — история финтех-проекта для биржевой алгоритмической торговли
  3. 3 В России вырос спрос на доставку товаров из-за рубежа
  4. 4 Почему торговые автоматы набирают популярность по всему миру
  5. 5 Модель D2C-продаж наиболее выгодна бизнесу. Разбираем почему
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

03 ноября 2021

AgroCode Hack

03 ноября 2021

AgroCode Digital Strawberry

03 ноября 2021

Siberian Game Jam

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма