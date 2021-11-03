Владелец сети «Красное & Белое» планирует привлечь на IPO до $1,3 млрд

Mercury Retail, управляющая сетями «Красное & Белое» и «Бристоль», объявила предварительный ценовой диапазон первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже. Компания намерена привлечь $1,2-1,3 млрд.
Предварительный ценовой диапазон установлен на уровне от $6 США до $6,5 за одну глобальную депозитарную расписку (ГДР). Таким образом, ожидаемая рыночная капитализация Mercury Retail составит от $12 млрд до $13 млрд. Окончательная цена предложения будет установлена после окончания формирования книги заявок, которое начнется сегодня и, как ожидается, завершится приблизительно 9 ноября 2021 года.
В ходе IPO будет размещено 200 млн ГДР, каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию Mercury Retail. Исходя из ценового диапазона, компания планирует привлечь от $1,2 млрд до $1,3 млрд.
Ожидается, что торги на Московской бирже начнутся приблизительно 10 ноября 2021 года под тикером MRHL. В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров в рамках IPO выступают BofA Securities, J.P. Morgan, SberCIB и «ВТБ Капитал». В качестве совместных букраннеров также выступают «Газпромбанк» и Renaissance Capital.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Dmitri Kalvan /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Акции Tesla рухнули после твита Илона Маска о контракте с Hertz
- 2 Itiviti Group — история финтех-проекта для биржевой алгоритмической торговли
- 3 В России вырос спрос на доставку товаров из-за рубежа
- 4 Почему торговые автоматы набирают популярность по всему миру
- 5 Модель D2C-продаж наиболее выгодна бизнесу. Разбираем почему
ВОЗМОЖНОСТИ
03 ноября 2021
03 ноября 2021
03 ноября 2021