Владельцы «Красного и белого» и «Бристоля» создали холдинг в российской юрисдикции

Владельцы зарегистрированного на Кипре холдинга Mercury Retail Holding, который управляет в РФ сетями «Бристоль» и «Красное и белое», создали компанию в российской юрисдикции. На изменения в ЕГРЮЛ обратил внимание «Интерфакс».

ООО «Меркурий ритейл холдинг» зарегистрировано 29 декабря, уставной капитал компании составляет 73,5 млрд рублей. Основатель «Красного и белого» Сергей Студенников получил 45% компании, еще 4% владеет его супруга. Основатели «Бристоля» Игорь Кесаев и Сергей Кациев получили 37,25% и 7,69% соответственно. Таким образом доли в компании были распределены в соответствии с акционерной структурой кипрского холдинга.

В 2021 году Mercury Retail планировал первичное размещение GDR на Мосбирже, однако IPO пришлось отложить. В компании это решение связали с ситуацией на рынке.

Холдинг управляет в России свыше 14 тысячами супермаркетов «Бристоль» и «Красное и белое». Сети работают в 68 регионах страны. В первом полугодии 2022 года выручка холдинга выросла на 26,5%.

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