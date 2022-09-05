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Аналитики назвали лидеров рынка продуктовых сетей в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Аналитики Infoline назвали лидеров рынка продуктовых сетей. Первое место по выручке удерживает X5 Group с «Пятерочками», «Перекрестками» и другими, «Светофор» выбил из топ-5 «Ашан».

Аналитики назвали лидеров рынка продуктовых сетей в России

В Infoline подсчитали выручку продуктовых сетей за первое полугодие 2022 года. Всего ведущие сети заработали за анализируемый период 3,75 трлн рублей, увеличив выручку на 26,5% год к году.

Лидером остается X5 Group с магазинами «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик» и другими – выручка группы составила 1,35 трлн рублей (+18,8%). Второе место за «Магнитом» с 1,11 трлн рублей (+39%), третью и четвертую позиции заняли «Бристоль» и «Красное и белое» с 106,8 млрд рублей (+33,8%) и 327,2 млрд рублей (+31,5%) соответственно.

В топ-5 вошел «Светофор», обогнав сеть «Ашан». «Окей» уступил восьмое место в рейтинге «Вкусвиллу».

Сети смогли сохранить темпы роста выручку в основном за счет высокой инфляции, считают эксперты. В марте и апреле рост цен в России достигал пиковых отметок.

Фото на обложке: Kwangmoozaa / Shutterstock

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