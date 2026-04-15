Почти 80% арендаторов готовы делать ремонт в съёмном жилье — некоторые из них инвестируют до 100 тыс. рублей

Почти 80% арендаторов в России готовы самостоятельно делать ремонт в съёмном жилье, сообщают Яндекс Аренда и Лемана ПРО. Большинство россиян ограничились бы частичными изменениями — покраской стен, заменой обоев или освещения. Однако каждый пятый готов провести полноценный ремонт при согласии собственника.

За сделанный в съёмной квартире ремонт россияне хотят скидку за аренду

Около 17% арендаторов готовы заниматься только мелким ремонтом в случае поломок, а около 3% вовсе не планируют вкладываться в съёмное жильё.

При этом 42% россиян рассчитывают на полную или частичную компенсацию затрат от собственника. Например:

Почти 20% хотели бы снизить стоимость аренды на весь срок съёма жилья,

18,7% рассчитывают на снижение платы на время ремонта,

1,6% хотели бы вернуть залог.

При этом почти 16% готовы делать ремонт полностью за свой счёт — чтобы улучшить условия проживания.

Жильцы опасаются, что не смогут компенсировать расходы на ремонт в съёмной квартире

Среди тех, кто не готов делать ремонт, более половины считают, что это обязанность владельца квартиры. Ещё 24% опасаются, что не смогут компенсировать расходы — например, через снижение арендной платы. Среди других причин:

высокая стоимость ремонта — 6,7%,

нехватка времени — 6,7%,

отсутствие навыков — 2,2%,

нет необходимости ремонта — 8,9%.

Только 6,2% делали полноценный ремонт в арендованном жилье

Среди арендаторов, которые уже меняли обстановку в съёмной квартире:

68,5% ограничивались декором и небольшими улучшениями,

63,6% делали частичный ремонт — меняли обои и полы,

42,5% обновляли отдельные комнаты,

36,1% занимались ремонтом мебели и техники.

Чаще всего обновляют кухню (56,1%) и санузел (53%), реже — спальни, прихожие и гостиные.

Полноценный ремонт делали только 6,2% опрошенных.

Каждый четвёртый тратит на обустройство жилья 5–10 тыс. ₽ в месяц

Помимо полноценного ремонта, россияне активно тратятся на обустройство съёмного жилья:

28,9% тратят 3–5 тыс. рублей в месяц,

27,4% — 1–3 тыс. рублей,

23% — 5–10 тыс. рублей,

10% — более 10 тыс. рублей.

В год бюджеты на обновление съёмной квартиры у россиян распределяются так:

20–30 тыс. рублей — 21,4%,

30–50 тыс. рублей — 21,4%,

10–20 тыс. рублей — 19,7%,

более 50 тыс. рублей — 22,7% (включая 5,4% — свыше 100 тыс.).

В основном россияне покупают в съёмное жилье постельное бельё и посуду. 70% приобретают мелкую бытовую технику, столько же — текстиль. Ещё 66,6% меняют шторы и жалюзи. Более половины арендаторов покупают строительные материалы (57,9%) и декор (51,5%).