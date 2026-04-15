Почти 80% арендаторов готовы делать ремонт в съёмном жилье — некоторые из них инвестируют до 100 тыс. рублей

Почти 80% арендаторов готовы делать ремонт в съёмном жилье — некоторые из них инвестируют до 100 тыс. рублейКаждый пятый готов полностью обновить квартиру при согласии собственника
Почти 80% арендаторов в России готовы самостоятельно делать ремонт в съёмном жилье, сообщают Яндекс Аренда и Лемана ПРО. Большинство россиян ограничились бы частичными изменениями — покраской стен, заменой обоев или освещения. Однако каждый пятый готов провести полноценный ремонт при согласии собственника.
За сделанный в съёмной квартире ремонт россияне хотят скидку за аренду
Около 17% арендаторов готовы заниматься только мелким ремонтом в случае поломок, а около 3% вовсе не планируют вкладываться в съёмное жильё.
При этом 42% россиян рассчитывают на полную или частичную компенсацию затрат от собственника. Например:
- Почти 20% хотели бы снизить стоимость аренды на весь срок съёма жилья,
- 18,7% рассчитывают на снижение платы на время ремонта,
- 1,6% хотели бы вернуть залог.
При этом почти 16% готовы делать ремонт полностью за свой счёт — чтобы улучшить условия проживания.
Жильцы опасаются, что не смогут компенсировать расходы на ремонт в съёмной квартире
Среди тех, кто не готов делать ремонт, более половины считают, что это обязанность владельца квартиры. Ещё 24% опасаются, что не смогут компенсировать расходы — например, через снижение арендной платы. Среди других причин:
- высокая стоимость ремонта — 6,7%,
- нехватка времени — 6,7%,
- отсутствие навыков — 2,2%,
- нет необходимости ремонта — 8,9%.
Только 6,2% делали полноценный ремонт в арендованном жилье
Среди арендаторов, которые уже меняли обстановку в съёмной квартире:
- 68,5% ограничивались декором и небольшими улучшениями,
- 63,6% делали частичный ремонт — меняли обои и полы,
- 42,5% обновляли отдельные комнаты,
- 36,1% занимались ремонтом мебели и техники.
Чаще всего обновляют кухню (56,1%) и санузел (53%), реже — спальни, прихожие и гостиные.
Полноценный ремонт делали только 6,2% опрошенных.
Каждый четвёртый тратит на обустройство жилья 5–10 тыс. ₽ в месяц
Помимо полноценного ремонта, россияне активно тратятся на обустройство съёмного жилья:
- 28,9% тратят 3–5 тыс. рублей в месяц,
- 27,4% — 1–3 тыс. рублей,
- 23% — 5–10 тыс. рублей,
- 10% — более 10 тыс. рублей.
В год бюджеты на обновление съёмной квартиры у россиян распределяются так:
- 20–30 тыс. рублей — 21,4%,
- 30–50 тыс. рублей — 21,4%,
- 10–20 тыс. рублей — 19,7%,
- более 50 тыс. рублей — 22,7% (включая 5,4% — свыше 100 тыс.).
В основном россияне покупают в съёмное жилье постельное бельё и посуду. 70% приобретают мелкую бытовую технику, столько же — текстиль. Ещё 66,6% меняют шторы и жалюзи. Более половины арендаторов покупают строительные материалы (57,9%) и декор (51,5%).