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«Когда получим нужную оценку»: владелец сети «Красное и белое» рассказал о планах на IPO

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Владельцы Mercury Retail, которая управляет сетями «Красное и белое» и «Бристоль», рассказали, что проведут IPO в 2022 году. Оно должно было состояться в этом году, но его отложили из-за «рыночных условий». Сейчас в компании ждут, когда получат оценку, которую «хотят для себя видеть».

«Когда получим нужную оценку»: владелец сети «Красное и белое» рассказал о планах на IPO

О планах на IPO рассказал совладелец Mercury Retail Сергей Кациев, пишет «Интерфакс». По его словам, компания выйдет на биржу в 2022 году, если «все будет хорошо».

«Мы в принципе готовы. Все, что мы обещали инвесторам, все выполнили», – сказал Кациев.

По словам Кациева, Mercury Retail проведет IPO при благоприятном рынке и тогда, когда получит оценку, которую компания «хочет для себя видеть».    

Сергей Кациев отметил, что у них «все нормально с cash flow», и выход на биржу не является для них самоцелью, а всего лишь новый этап развития компании.

Mercury Retail должна была провести IPO в ноябре текущего года, но отложила его по причине «сложившихся рыночных условий», рассказывали RB. Компания объявила ценовой диапазон планируемого IPO на уровне $6-6,5 за GDR. Таким образом, ожидаемая рыночная капитализация Mercury Retail могла достичь $13 млрд.

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Фото на обложке: Sozina Kseniia / Shutterstock

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