Следствие прекратило уголовное дело о покушении на убийство бывшего гендиректора Merlion

Уголовное дело о покушении на бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко прекратили. Теперь он – обвиняемый в фальсификации доказательств и ложном доносе по этому же делу. Симоненко арестовали по ходатайству следствия.
О прекращении уголовного дела в отношении совладельцев Merlion пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката, участвующего в деле.
Алексея Абрамова, Владислава Мангутова и Олега Карчева обвиняли в покушении на убийство генерального директор Merlion Вячеслава Симоненко. По версии следствия, они заказали убийство Симоненко. В 2015 году исполнители забросали дом бизнесмена бутылками с горючей жидкостью, спровоцировав пожар.
По данным СМИ, причиной конфликта между сторонами стали $4,5 млн, которые Симоненко не получил после выхода из руководства Tegrus – структуры Merlion.
Ранее обвиняемые теперь освобождены от уголовного преследования из-за отсутствия самого события вменяемого преступления. Адвокаты обвиняемых ранее заявляли, что они стали жертвами вымогательства Симоненко.
Вячеслава Симоненко арестовали по ходатайству следствия в понедельник 21 февраля. Ему предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса: фальсификация доказательств, заведомо ложный донос и дача ложных показаний.
RB рассказывали, что в качестве обвиняемого по этому делу пытались привлечь совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина.
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