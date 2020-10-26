Владельцев компании Merlion задержали по подозрению в организации убийства

Троих владельцев ИТ-дистрибьютора Merlion — Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова — задержали по делу об организации убийства. Об этом сообщило издание Tadviser.

Информация о задержании также есть в картотеке Хорошевского районного суда, пишет РБК.

Топ-менеджеров задержали по ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) и пп. «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом и совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

По первой статье им грозит лишение свободы на срок до пяти лет, по второму — до 20 лет. Сейчас ожидается избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев владеют по 33,33% Merlion через кипрскую Merlion Group Limited, пишет РБК со ссылкой на данные СПАРК и реестр юрлиц Кипра. Аналогичными долями через ООО «Бюрократ» они прямо и косвенно владеют в банке «Реалист».

23 октября стало известно о задержании сотрудника Merlion и члена совета директоров банка «Реалист» Бориса Левина. В офисе Merlion проходили обыски. В 2008 году Борис Левин, являясь вице-президентом по безопасности «Евросети», был арестован по обвинению в вымогательстве и похищении бывшего экспедитора ретейлера Андрея Власкина в 2003 году.

Следствие пыталось привлечь в качестве обвиняемого по делу о вымогательстве также одного из основателей «Евросети» Евгения Чичваркина, из-за чего он вынужден был уехать в Великобританию, пишет издание. В конце 2010 года суд присяжных оправдал Бориса Левина и других сотрудников «Евросети», а в начале 2011-го прекратил уголовное дело и против Чичваркина.

Представитель пресс-службы Merlion сообщил РБК, что все офисы компании работают в штатном режиме.