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Дистрибьютор Merlion присматривается к покупке производителя бытовой техники Kuppersberg

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Дистрибьютор электроники Merlion может купить производителя бытовой техники Kuppersberg. Сумма сделки может составить 5 млрд рублей, узнал «Коммерсантъ».

Дистрибьютор Merlion присматривается к покупке производителя бытовой техники Kuppersberg

Решение продать компанию принято из-за расхождения взглядов совладельцев на ее развитие и снижения чистой прибыли на фоне роста затрат на маркетинг.

Эксперты считают, что объединение с крупным дистрибутором может улучшить узнаваемость бренда. Однако на Kuppersberg есть еще два претендента, названия собеседник издания не назвал.

Merlion уже активно развивает собственные бренды электроники, такие как Digma и Hyundai. В марте 2024 года дистрибьютор зарегистрировал бренд собственных SSD-накопителей, блоков питания и корпусов для компьютеров. Производить компоненты будут в Китае. Компания намерена продавать их в рознице.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Мерлион» в 2022 году составила 192 млрд рублей, чистая прибыль — 2,3 млрд рублей. 

Фото на обложке: Unwind / Shutterstock

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