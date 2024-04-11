Дистрибьютор Merlion присматривается к покупке производителя бытовой техники Kuppersberg

Решение продать компанию принято из-за расхождения взглядов совладельцев на ее развитие и снижения чистой прибыли на фоне роста затрат на маркетинг.

Эксперты считают, что объединение с крупным дистрибутором может улучшить узнаваемость бренда. Однако на Kuppersberg есть еще два претендента, названия собеседник издания не назвал.

Merlion уже активно развивает собственные бренды электроники, такие как Digma и Hyundai. В марте 2024 года дистрибьютор зарегистрировал бренд собственных SSD-накопителей, блоков питания и корпусов для компьютеров. Производить компоненты будут в Китае. Компания намерена продавать их в рознице.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Мерлион» в 2022 году составила 192 млрд рублей, чистая прибыль — 2,3 млрд рублей.

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