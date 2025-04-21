Правительство России разработает меры поддержки для молодых промышленных проектов

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минфину подготовить меры поддержки для инвестиционных проектов в промышленности, запущенных в 2022–2024 годах. Соответствующее распоряжение должно быть выполнено до 22 мая 2025 года, сообщает ТАСС.

«Минпромторгу и Минфину в срок до 22 мая 2025 года нужно проработать вопросы поддержки инвестиционных проектов по производству промышленной продукции, реализация которых была начата в 2022-2024 годах», ― говорится в сообщении. Задача была поставлена по итогам отчета правительства в Госдуме, где Мишустин подчеркнул важность развития отечественного производства.

В середине апреля Минпромторг объявил о прекращении субсидий для разработчиков и производителей электронно-компонентной базы (ЭКБ). Вместо этого ведомство предложило перейти на льготное кредитование, о чем сообщалось в письме ФГБУ «Всероссийский НИИ радиоэлектроники».

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