Правительство России разработает меры поддержки для молодых промышленных проектов
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минфину подготовить меры поддержки для инвестиционных проектов в промышленности, запущенных в 2022–2024 годах. Соответствующее распоряжение должно быть выполнено до 22 мая 2025 года, сообщает ТАСС.
- Новости
«Минпромторгу и Минфину в срок до 22 мая 2025 года нужно проработать вопросы поддержки инвестиционных проектов по производству промышленной продукции, реализация которых была начата в 2022-2024 годах», ― говорится в сообщении. Задача была поставлена по итогам отчета правительства в Госдуме, где Мишустин подчеркнул важность развития отечественного производства.
- В середине апреля Минпромторг объявил о прекращении субсидий для разработчиков и производителей электронно-компонентной базы (ЭКБ). Вместо этого ведомство предложило перейти на льготное кредитование, о чем сообщалось в письме ФГБУ «Всероссийский НИИ радиоэлектроники».
Фото на обложке: OlegDoroshin / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
«Флакон» и экс-учредитель «Кухни на районе» вложили 100 млн рублей в запуск франшизы модели креативного кластера
Как получить больничный, если вы не больны
Материалы по теме
- Пройти курс «Подбор и адаптация сотрудников»
- 1 Минэк отобрал банки для новой льготной программы кредитования МСП Их список значительно сократился 31 марта 15:29
- 2 Правительство поручило разработать план создания российской игровой консоли Минпромторг готов финансировать только 50% проекта, пишет «Коммерсантъ» 25 марта 11:29
- 3 Объем заемных средств в IT вырос, несмотря на ухудшение условий кредитования Объемы кредитования увеличились как для МСП, так и для крупных организаций 20 марта 16:02
- 4 Кабмин запланировал возобновить поддержку разработчиков ПО во втором квартале 2025 года Сейчас на финансовую поддержку претендуют 32 проекта по импортозамещению 10 марта 13:30