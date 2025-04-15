Минпромторг отменит субсидии для производителей электроники

Минпромторг прекращает выдачу субсидий разработчикам и производителям электронно-компонентной базы (ЭКБ). Вместо этого ведомство предлагает перейти на льготное кредитование, сообщается в письме ФГБУ «Всероссийский НИИ радиоэлектроники», направленном представителям отрасли. «Ведомости» изучили документ.

Финансирование разработок ЭКБ будет передано Российскому научному фонду (РНФ), фонду «Сколково» и Фонду содействия инновациям (ФСИ). Программа льготного кредитования направлена на стимулирование серийного выпуска продукции. Правила предоставления мер поддержки будут определены во втором полугодии 2025 года, уточнил представитель Минпромторга.

Ранее субсидии выделялись в рамках постановлений правительства № 109 и № 1252. В 2023 году на развитие микроэлектронной отрасли было направлено около 147 млрд рублей. Однако в 2024 году у производителей возникли сложности с получением субсидий, что связано с пересмотром планов Минпромторга и бюджетными ограничениями.

В конце марта бизнес сам предложил субсидировать продажи российской электроники через льготные кредиты для ритейлеров. Также среди просьб, озвученных на совещании в Совфеде главой АНО «Вычислительная техника» Светланой Легостаевой, было установить дополнительный утильсбор с производителей техники, ввести кешбэк для покупателей российских устройств, а главное ― ограничить параллельный импорт зарубежных ноутбуков, планшетов и смартфонов для поддержки отечественного рынка.

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