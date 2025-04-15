Минпромторг отменит субсидии для производителей электроники
Минпромторг прекращает выдачу субсидий разработчикам и производителям электронно-компонентной базы (ЭКБ). Вместо этого ведомство предлагает перейти на льготное кредитование, сообщается в письме ФГБУ «Всероссийский НИИ радиоэлектроники», направленном представителям отрасли. «Ведомости» изучили документ.
- Новости
Финансирование разработок ЭКБ будет передано Российскому научному фонду (РНФ), фонду «Сколково» и Фонду содействия инновациям (ФСИ). Программа льготного кредитования направлена на стимулирование серийного выпуска продукции. Правила предоставления мер поддержки будут определены во втором полугодии 2025 года, уточнил представитель Минпромторга.
Ранее субсидии выделялись в рамках постановлений правительства № 109 и № 1252. В 2023 году на развитие микроэлектронной отрасли было направлено около 147 млрд рублей. Однако в 2024 году у производителей возникли сложности с получением субсидий, что связано с пересмотром планов Минпромторга и бюджетными ограничениями.
- В конце марта бизнес сам предложил субсидировать продажи российской электроники через льготные кредиты для ритейлеров. Также среди просьб, озвученных на совещании в Совфеде главой АНО «Вычислительная техника» Светланой Легостаевой, было установить дополнительный утильсбор с производителей техники, ввести кешбэк для покупателей российских устройств, а главное ― ограничить параллельный импорт зарубежных ноутбуков, планшетов и смартфонов для поддержки отечественного рынка.
Фото на обложке: IM Imagery / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
- Пройти курс «Генерируем идеи для бизнеса: курс-практикум»
- 1 В Подмосковье стартовали программы субсидирования малого и среднего бизнеса В зависимости от программы размер субсидий составляет от 500 тыс. до 2 млн рублей 04 февраля 20:40
- 2 Правительство поддержит рыболовов в ДНР и Крыму на 234 млн рублей Средства выделят предприятяим, ведущим промысел в Черном и Азовском морях 25 сентября 12:50
- 3 Курорт с господдержкой: какие субсидии может получить туристический стартап Куда обращаться и на что их можно потратить 28 июня 14:36
- 4 Разработчикам технологий ИИ предоставят госсубсидии до 3 млрд рублей Производители смогут возместить до 70% затрат на исследования и разработку 24 августа 15:50