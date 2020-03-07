Facebook представила обновленный Messenger для iOS

Соцсеть Facebook, создавшая отдельное приложение для чатов, Messenger, представила его новую версию. В официальном блоге компании говорится , что в течение нескольких недель будет обновлено приложение для iOS.

В своем посте Facebook сообщает, что приложение было переработано полностью.

«Сегодня мы начинаем обновлять Messenger на iOS. Представляем упрощенную, ускоренную, уменьшенную версию приложения. Оно будет загружаться в два раза быстрее и станет занимать одну четвертую от нынешнего своего размера», — пишет Реймонд Эндрес, вице-президент Facebook по технологиям.

Инженеры компании уменьшили код на 84% — с 1,7 млн строчек до 360 тысяч. Как заявили в Facebook, это ускорит работу Messenger, однако из-за перестройки приложения некоторые функции будут временно недоступны.