«Дешевле, чем пуши и смс» — эксперты выяснили, какие задачи решает бизнес через мессенджеры

На фоне антироссийских санкций и ухода из страны компаний, которые предоставляли бизнесу различные маркетинговые инструменты, мессенджеры стали популярным каналом для бизнеса. По внутренним данным TextBack, за первые пять месяцев 2023 года бизнес потратил на переписки с клиентами 55 млн рублей, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

По данным TextBack, 52% клиентов хотели бы общаться с поддержкой именно в чате. Почти для всех пользователей (99%) важно иметь возможность самим писать сообщения и задавать вопросы.

Сервис проанализировал, какие задачи помогает решать бизнесу не попавший под блокировку WhatsApp.

Маркетинг

Это самое перспективное направление, которое активно используется бизнесом. По данным TextBack, из всех отправленных бизнесом шаблонов в категорию маркетинг попадает 76%.

В этом направлении можно:

Использовать интерактивные механики (викторины, опросы, и различные игры);

Приглашать на мероприятия. За счет таких рассылок компания Out Of Cloud смогла повысить доходимость на воркшопы на 15%;

Записывать на оказание услуг;

Редактировать клиентскую базу;

Принимать оплаты. Можно отправлять клиентам ссылки на платежные страницы в мессенджере, чтобы клиент выбрал удобный для себя способ оплаты;

Возвращать брошенные корзины, если клиент выбрал товар на сайте и не оплатил его. Такую функцию использовала компания Product University. До 20% клиентов не оплачивают заказ. После WhatsApp рассылки по базе таких клиентов 73% из них ответили, а 43% после переписки или разговора с менеджером оплатили выбранную ранее услугу;

Подхватывать поток клиентов в оффлайн-точках и сопровождать их онлайн.

Информирование

Еще одна задача, которую можно решить за счет мессенджеров, — информирование. Бизнес использует WhatsApp для отправки клиентам сведений о статусе транзакции, заказа или доставки. Такой способ дешевле настройки пуш-уведомлений или смс.

Так, открываемость email-рассылок составляет 21,6%, в то время как сообщение в WhatsApp открывает 80% пользователей. Также 16% россиян не берут трубку, если видят незнакомый номер, и относятся к таким звонкам с недоверием.

Аутентификация

Речь идет о сообщениях с подтверждением пароля и логина, одноразовыми паролями и кодами доступа. Мессенджер позволяет регистрировать новых пользователей и восстанавливать доступы старых. В WhatsApp для этого теперь есть отдельная категория рассылок.

Клиентский сервис и поддержка



Работа с мессенджерами помогает автоматизировать работу клиентской поддержки. Пользователи могут сами найти ответы на свои вопросы с помощью чат-ботов, а интеграции с СRM помогают не терять входящие запросы.

Сегодня мессенджеры подходят для широкого спектра задач бизнеса: от маркетинга до поддержки и логистики. Они помогают возвращать ушедших пользователей, мотивировать к покупке и облегчать работу менеджеров, заключили в TextBack.

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