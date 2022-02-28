Сервис подбора психотерапевтов «Мета» предложил бесплатные консультации для снижения тревоги и страха

Сервис подбора психотерапевтов «Мета» предложил людям, испытывающим в настоящее время панику, страх, тревогу, ощущение неизвестности, бесплатную консультацию специалиста из базы компании.
«Негативные мысли и эмоции захлестнули сейчас многих. Если вам, вашим друзьям или близким нужна психологическая помощь, больше 70 психотерапевтов "Меты" готовы помочь вам справиться с тяжелыми эмоциями», — говорится в сообщении сервиса.
Чтобы получить бесплатную онлайн-консультацию, нужно оставить свои контакты в форме по ссылке. Менеджеры свяжутся в порядке очереди.
«Мета» — онлайн-сервис подбора психотерапевтов, входит в холдинг Eruditor Group. В базе компании более 300 специалистов. Эксперты сервиса проверяют образование, опыт, профессионализм и этичность каждого специалиста.
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Фото на обложке: Unsplash
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