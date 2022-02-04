Meta установила рекорд по однодневному обвалу акций в истории фондового рынка

Акции Meta (бывшая FAcebook) 3 февраля обвалились на более чем 25%. Корпорация потеряла $237,6 млрд. Это стало рекордным в истории фондового рынка по однодневному падению рыночной стоимости компании.
Корпорация побила предыдущий рекорд Apple. Два года назад в сентябре компания потеряла $182 млрд своей стоимости за один день, передает CNBC.
Состояние главы и основателя компании Марка Цукерберга сократилось на $29,7 млрд, теперь оно оценивается в $84,8 млрд. Сейчас миллиардер занимает только 12-ю строчку списка Forbes Real-Time.
После публикации квартальной и годовой финансовой отчетности акции компании рухнули. Инвесторов разочаровало снижение активных пользователях и выручки ниже прогнозов. В прошлом году компания получила $10 млрд чистого убытка, связанного с инвестициями в метавселенную.
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Фото на обложке: mundissima /
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