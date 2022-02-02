Роскомнадзор включил доминирование цифровых валют и киберсекс в список основных угроз от метавселенных

Научно-технический центр ФГУП «ГРЧЦ» (структура Роскомнадзора) составил список рисков, с которыми могут столкнуться пользователи метавселенных. В них включены опасности от доминированиях цифровых валют и способный подорвать основы морали киберсекс.

Тезисы исследования опубликованы на официальном сайте ГРЧЦ. В них отмечается, что доминирование цифровых валют в метавселенных будет способствовать нарушению политических границ, так как налоговые органы не смогут их контролировать. Из-за этого в новом пространстве смогут появляться торгующие запрещенными веществами магазины и новые формы политической агитации.

Проблема кроется и в создании виртуальных аватаров на основе персональных данных людей, а также в использовании этими аватарами киберсекса с тактильными ощущениями.

«Использование расширенной реальности (XR) для ощущения тактильных импульсов также переосмысливает опыт киберсекса, и есть угроза в возможностях киберсекса с несовершеннолетними, формировании различных девиаций», — пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Научно-технического центра.

Метавселенные также способствуют появлению «виртуальной политической реальности, виртуальных политических партий, новых форм агитации и протестов», опасаются в ГРЧЦ.

В Роскомнадзоре считают, что «необходимо развитие механизмов саморегулирования происходящих в метавселенной процессов». Планируется, что к такому регулированию в России приступят в ближайшее время.

«Риски метавселенной связаны со стремлением пользователей перенести в виртуальный мир свои ценности, этику и свою реальную идентичность, что может оказывать влияние на физический мир и иметь реальные негативные последствия. Наиболее важные вопросы относятся к области регулирования взаимодействия в метавселенных, которые открывают новые возможности для манипуляций и дезинформации, смещения ориентиров, изменения восприятия окружающего мира», — говорится в исследовании.

Первой компанией, заявившей о планах создать метавселенную, стала Meta Platforms Марка Цукерберга.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: pexels.com