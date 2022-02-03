Акции Meta рухнули на 22% из-за низкой прибыли

Meta (бывшая Facebook) опубликовала квартальную и годовую финансовую отчетность. После этого акции корпорации рухнули на 22,89%, так как аналитики ожидали других результатов.

Выручка за четвертый квартал составила $33,67 млрд (+20%), чистая прибыль уменьшилась до $10,28 млрд (-8%). Выручка за год выросла до $117,92 млрд (+37%), чистая прибыль составила $39,37 млрд (+35%).

Выручка от Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp и других сервисов за четвертый квартал составила $32,79 млрд, операционная прибыль — $15,89 млрд. Число пользователей этих сервисов в декабре прошлого года достигло 2,91 млрд человек (+4%), при этом аналитики ждали увеличения до 2,95 млрд.

Компания также опубликовала данные по Facebook Reality Labs — программное обеспечение и инструменты для дополненной реальности. Выручка этого подразделения корпорации за последний квартал года составила $877 млн, операционный убыток — $3,3 млрд.

Meta поделилась прогнозами на 2022 год: компания в первом квартале ожидает роста выручки до $27–29 млрд.

После публикации финансовой отчетности акции компании упали на 22,89%, так как аналитики ожидали лучших результатов, пишет телеканал CNBC.

Meta оправдывает такие показатели изменениями настроек конфиденциальности обновления Apple iOS, макроэкономическими проблемами, а также проблемами с цепочками поставок.

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