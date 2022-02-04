Meta сфокусируется на развитии сервисов коротких видео, чтобы конкурировать с TikTok

Глава Meta Марк Цукерберг посоветовал сотрудникам компании сосредоточиться на развитии сервисов коротких видео после того, как акции IT-гиганта рухнули на 25% на фоне слабого отчета за четвертый квартал.

Такую рекомендацию сотрудникам Meta Цукерберг дал в ходе совещания по видеосвязи, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник. В ходе собрания глава корпорации заявил, что историческое падение акций стало результатом слабого прогноза Meta по выручке на текущий квартал.

По его словам, также важно сосредоточиться на развитии сервисов коротких видео. Таким образом компания будет бороться за молодую аудиторию с TikTok. Цукерберг сообщил, что Meta столкнулась с «беспрецедентным уровнем конкуренции» со стороны TikTok. В приложении Instagram есть аналогичный TikTok сервис под названием Reels, которому компания сейчас уделяет приоритетное внимание.

Акции Meta обрушились более чем 25% после выхода отчета компании за четвертый квартал. Корпорация потеряла $237,6 млрд. Количество ежедневных активных пользователей Facebook сократилось впервые за 18 лет. Кроме того, Meta снизила прогноз по выручке и прибыли.

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