В России зародился тренд на блокчейн-свадьбы. Церемонии бракосочетания проходят в традиционном формате, но торжества играют в метавселенных, а сертификаты о браке выпускают в виде NFT.

О том, что 23 июня в России состоится свадьба в метавселенной, RB рассказал представитель Maff Metaverse.

Супружеская пара из Москвы, уже заключившая брак в традиционном формате, решила отметить свадьбу в метавселенной Decentraland. Торжество пройдет на фантазийном острове.

Организаторы meta-свадьбы уточнили, что присутствовать на праздновании сможет любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться и выбрать аватар в Decentraland. Ожидается присутствие 600 гостей. Трансляцию свадьбы также буду вести на Youtube.

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«В России проходили свадьбы в Zoom, а пары из США, Индии, ОАЭ уже несколько раз праздновали их в Decentraland. Мы станем первыми в России, кто поженится в метавселенной», – рассказал жених, основатель и CEO экосистемы Maff Алексей Помыканов.

Приглашение на свадьбу можно получить по ссылке. Торжество состоится в четверг в 19:00 МСК.

Ранее организатор свадеб Алена Якимова написала пост в социальной сети, что ее агентство 30 апреля провело блокчейн-свадьбу на платформе OpenSea. Цифровой сертификат о браке Антона и Анастасии Пашковых выпустили в формате NFT.

Фото на обложке: Sharomka / Shutterstock