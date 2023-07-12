Metro начала предлагать бизнесу услугу экспресс-доставки

Оптовый ритейлер Metro запустил экспресс-доставку для бизнеса во всех городах своего присутствия, говорится в сообщении компании. К заказу доступно более 45 тыс. позиций из ассортимента, а среднее время доставки составит полтора-два часа.

Ранее бизнес-клиентам была доступна доставка в формате «на следующее утро». Доставка осуществлялась по предварительной заявке обычно на следующий день после заказа. Таким форматом, по собственным данным ритейлера, пользуются 30 тыс. клиентов по России.

Теперь при открытии сайта или приложения Metro система автоматически определяет, что перед ней находится B2B-клиент, и отображает всплывающее окно, которое информирует о возможности оформить экспресс-доставку для бизнеса.

Доставка и сборка заказа для бизнес-клиентов бесплатные.

Среди клиентских групп Metro экспрес-доставка больше всего востребованна у ресторанов и офисов. Средняя стоимость заказа составляет около 7 тыс. рублей. Среди наиболее популярных товаров у ресторанов — лосось охлажденный, молоко Rioba и пломбир ванильный, у офисов — бумага, мешки для мусора и бумажные салфетки.

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