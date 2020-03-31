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Торговля в московском метро станет дешевле в два раза

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Московский метрополитен на время карантина вдвое снизит плату за право торговли на своей территории. Об этом сообщила пресс-служба метро. 

Торговля в московском метро станет дешевле в два раза

Сниженная цена будет действовать на торговлю в переходах и вестибюлях. Плату для предпринимателей уменьшат на время режима повышенной готовности из-за коронавируса.


«В мосметро заключено около 200 договоров с предпринимателями на размещение вендинга и право торговли в киосках и павильонах. В ближайшее время мы заключим с ними дополнительные соглашения о снижении ежемесячной платы», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Торговые площади занимают в столичном метро 5,7 тысяч квадратных метров. Около 365 квадратных метров приходится на вендинг, остальные площади арендуют нестационарные торговые точки. 

В Москве действует режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Жителям запрещено свободно передвигаться по городу. Покидать квартиру можно только для поездок на работу или в больницу, похода в продуктовые и аптеки, выгула собак и выноса мусора. 

Как отметили в московском метро, по состоянию на 10 утра 31 марта пассажиропоток снизился на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Фото: Lipskiy / Shutterstock

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